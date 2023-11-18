Чому ворог спробує перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини — відповідь ГУР

Російські військові лаштують плани. Фото: росЗМІ

Представник ГУР МО Євгеній Єрін заявив, що ворог робитиме спроби перегрупувати війська на окупованому лівому березі Херсонської області. Такою є реакція загарбників на просування українських військових на лівобережжі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте також:

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

"Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування. В них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити", — зазначив Єрін.

Він додав, що ЗСУ й надалі працюють над тим, що промацують слабкі місця оборони армії РФ.

Нагадаємо, що Збройні сили України намагаються відновити контрнаступальні дії, "зухвало" форсуючи Дніпро. Наші військові намагаються перекинути основний удар контрнаступу, що зупинився на Запоріжжі, на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Також ми писали, що журналістам вдалося поспілкуватися з російськими окупантами, які розповіли про бої під Кринками. Відомо, що вони кажуть про прорив ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Додамо, що українська армія поступово закріплюється на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Що відбувається на підконтрольній окупантам території багатостраждального регіону і чого варто очікувати читайте у матеріалі Новини.LIVE.