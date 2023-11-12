Нас розбили тут сильно — що кажуть окупанти про прорив ЗСУ на лівому березі Дніпра

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Журналістам вдалося поспілкуватися з російськими окупантами, які розповіли про бої під Кринками. Вони описують їх як "самогубство".

Про це повідомляє NV з посиланням на BBC.

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Прорив ЗСУ на лівий берег Дніпра

Джерела BBC в армії РФ підтвердили інформацію, що українські військові зайняли плацдарм на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. Вони також почали переправляти туди військову техніку.

"Так, вони на нашому боці. У районі Кринок закріпилися. Близько 500 українців там точно є", — розповіли військові одного із російських батальйонів.

За словами окупантів, перед проривом та захопленням Кринок уздовж окупованого берега Дніпра начебто їздили декілька диверсійно-розвідувальних груп ЗСУ. Загарбники кажуть, що українці були на "Газелі" та "Жигулях", одягнені російськими військовими, пожежниками чи співробітниками МНС.

"Під'їжджали майже впритул до позицій. Поки наші дивилися, їх усіх валили", — каже противник.

Після нападів через Дніпро переправилися піхотинці та зайшли через ліс у Кринки.

"19, 20, 21 жовтня нас розбили тут сильно. Але потім нам надіслали морських піхотинців, і ми вижили лише завдяки цьому. Танків їх тут не бачив, вони їх підганяли з того берега і в районі Антонівки смалили. Але вони захопили кілька наших машин", — каже окупант.

За словами ворога, вже декілька людей потрапили до полону. До того ж в окупантів зник їх командир разом з усіма заступниками.

"В нас важка ситуація. За ніч поклали дві наші роти. Українці закріпилися на нашому боці в районі Кринок, і звідти поки що вибити їх не можемо. Чергуємо не добу через добу, а весь час без замін. Людей нема. Плюс усі бояться", — розповів загарбник.

Противник розповів, що нещодавно у військових РФ забрали рації нібито на перепрошивку. Шість днів вони воювали без зв'язку.

"Діємо, як самі вирішимо, вже шість днів. Наосліп. Зараз затихло все трохи, а так усе ходуном ходить. Бліндаж підкидає", — каже ворог.

Населений пункт Кринки. Фото: BBC

Морально-психологічний стан окупантів

Після першого прориву ЗСУ у російських підрозділах, які були на передовій із серпня цього року, скасували усі відпустки.

"Мали з хлопцями йти у відпустку 23 числа. Усі документи було погоджено, але в останній момент все скасували. Ми тут на межі, стан максимально нестабільний", — розповідає один із російських контрактників.

Дехто каже, що у відсутності відпусток винен один із командирів, який торгував дозволами на поїздки додому.

"Багато хто готовий платити, а ми з пацанами не готові", — наголосив військовий РФ.

Журналістам не вдалося знайти підтверджень слів окупантів.

"Що зробити, щоб ця мразота нарешті зрозуміла, що так поводитися під час війни не можна? Я так скажу: у нас такий морально-психологічний стан, що ще трохи й ми просто самі з ним закриємо питання. Єдине, що поки що тримає, — це в’язниця", — додав окупант.

Позиції росіян

За словами загарбників, декілька одиниць важкої техніки українці начебто перевезли на амфібіях на окупований берег Дніпра 9 листопада вранці.

"Всі думали, що без понтонного мосту їм не вдасться переправити техніку. Ну, ось мосту в них все ще немає, але вони перетягли амфібіями по річці кілька гармат. Напевно, є підтвердження, що бронетехніка була вже вночі на нашому березі. Плюс у них наші відбиті є", — розповів окупант.

Тоді зник командир російського батальйону та його заступники.

Telegram-канали РФ публікують кадри, зроблені 5 листопада на камеру БпЛА, на яких видно український транспортер, який виходить на берег, тягнучи на тросі бронетранспортер "Буцефал".

"Стратегічно у Кринках нічого важливого немає. Але їм потрібен плацдарм, вони його взяли, розширюють і віддавати не мають наміру. А нам не можна їм лівий берег віддавати. Хоча у нас тут чутки ходять, що ми взагалі повинні відступити і віддати цю частину, залишивши коридор у Крим і на Маріуполь. Але це чутки", — каже загарбник.

За словами окупантів, вони повинні бути готові вийти на Кринки в будь-який момент. Вони наголошують, що не зайдуть більше на старі позиції.

"Мені здається, це самогубство туди рухатися. Усі зараз п’ють для сміливості. Розуміють, що швидше за все треба буде йти", — розповідають противники.

Особовий склад армії РФ

"Від нашої роти залишилося 26 людей, у першій роті — 24, у другій роті — 27, у третій роті — трохи більше 20… У кожній було приблизно по сто", — каже російський окупант.

Його товариш по службі надіслав літні фото своєї роти: солдати на плацу, солдати прикладаються до ікон, солдати в дорозі.

"Майже всіх вже немає", — написав він.

Солдати надіслали відео, ймовірно, з дрона ЗСУ — його розповсюджували українські Telegram-канали. На ньому група російських солдатів намагається втекти з району Кринок у бік лісу, але потрапляє, ймовірно, під кулеметний вогонь.

"Щодо підрозділів, що проводять штурми Кринок, скажу коротко: відсутність зв’язку, плюс відсутність вогневої підтримки артилерією, плюс відсутність коригування дій підрозділів із БпЛА у результаті призводить до таких відео, це не фейк", — прокоментував ВВС ці кадри один із військових армії РФ.

Окупанти кажуть, що чекають на підкріплення з кінця жовтня.

"Приїхав кулеметник із хворою спиною, який ледве ходив. Підняти автомат не міг. Не те, що свій кулемет. Він з грижею в спині, розумієте, грижа і кулемет", — розповіли загарбники.

Нова рота окупантів

Наразі неподалік Кринок Міноборони ворога формує нову роту. Штурмувати населений пункт нібито будуть морські піхотинці та батальйон "Шторм Z" з колишніх в’язнів і військових, які завинили.

"Це смертники. Їх кидають уперед. Коли по них працює вогонь противника, наші визначають вогневі точки і потім ударів у відповідь завдають", — додають окупанти.

Нагадаємо, у Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Російської Федерації. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів.