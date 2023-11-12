В Мелітополі від вибуху загинули російські офіцери — подробиці від ГУР

Вибух у штабі окупантів. Фото: скриншот

У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Російської Федерації. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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У Мелітополі вибухнув штаб окупантів

11 листопада 2023 року в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.



"Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулася в захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова)", — говориться у повідомленні.



Повідомляється, що у зазначеній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб. Атаку на будівлю здійснили під час засідання офіцерів Федеральної служби безпеки та Росгвардії.



"За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма", — розповіли в Міноборони України.



Зазначається, що обидва об’єкти промисловості російські загарбники перетворили на військову базу.

Загинули російські офіцери

Внаслідок вибуху в штабі окупантів було ліквідовано щонайменше три офіцери Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.



"Після удару в Мелітополі розпочався переполох ― на місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно в тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісних десантних катери РФ. Вони важливі для окупантів тим, що виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

Нагадуємо, що у ніч на 11 листопада в Росії сталися вибухи, за якими, за даними джерела з української розвідки, стоїть Головне управління розвідки України. Цілями атак стали об'єкти в Московській та Тамбовській областях, що використовуються для військового обладнання та компонентів.