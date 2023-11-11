У розвідці розповіли, хто стоїть за вибухами на заводах у Росії

Вибух у Росії. Фото ілюстративні. Фото: росЗМІ

У ніч на 11 листопада в Росії сталися вибухи, за якими, за даними джерела з української розвідки, стоїть Головне управління розвідки України. Цілями атак стали об'єкти в Московській та Тамбовській областях, що використовуються для військового обладнання та компонентів.

Про це повідомляє OBOZ.UA із посиланням на свої джерела.

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У районі Коломни Московської області жителі повідомляли про вибухи біля "Конструкторського бюро машинобудування", яке займається розробкою та виробництвом військової техніки, включаючи ракетні комплекси. Це підприємство є частиною корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та спеціалізується на створенні озброєнь, у тому числі морських ракетних систем.

Також були атаковані об'єкти у місті Котовськ Тамбовської області, де знаходиться пороховий завод, який виготовляє боєприпаси для російських збройних сил. Внаслідок вибухів на заводі сталася пожежа, особливо постраждав один із цехів.

Своєю чергою, російське міністерство оборони заявило про запобігання "терористичній атаці" з боку України, але ці твердження були спростовані українською стороною. За інформацією розвідки, атаки були успішними та були частиною тестування нових українських дронів.

Зазначається, що українські БпЛА успішно подолали російську систему ППО, яка захищала ці військові об'єкти. Вважається, що дані операції є відповіддю на військову агресію проти України та націлені на військові об'єкти, які мають ключове значення для російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, що після перерви в 52 дні Росія відновила ракетні обстріли Києва. Попередньо вранці 11 листопада у бік столиці було випущено ракету типу "Іскандер".