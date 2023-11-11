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В КГВА назвали тип выпущенной ракеты на Киев

11 ноября 2023 09:54
обновлено: 10:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В КГВА назвали тип выпущенной ракеты на Киев
Запуск ракеты "Искандер". Фото: Минобороны РФ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После перерыва в 52 дня Россия возобновила ракетные обстрелы Киева. Предварительно утром 11 ноября в сторону столицу была выпущена ракета типа "Искандер".

Об этом сообщает КГВА.

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В сообщении говорится, что атака на столицу последовала после ночной атаки дронов. А уже утром была предпринята попытка ракетного удара по столице.

"Около 8:00 в направлении Киева был выпущен баллистический снаряд, предположительно типа "Искандер". Однако ракета не достигла Киева, так как была уничтожена системами противовоздушной обороны на подходе к городу. По предварительным данным, разрушений или жертв нет", — говорится в сообщении.

Взрывы в Киеве
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что взрывы в Киеве утром 11 ноября были связаны с работой противовоздушной обороны. Российские оккупанты выпустили в сторону столицы баллистику.

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