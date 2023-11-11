В Киеве прогремели взрывы — первые подробности от Кличко

Взрыв в Киеве. Фото иллюстративное. Фото: Reuters

Утром, 11 ноября в Киеве прозвучало несколько мощных взрывов. Информация уточняется.

Об этом сообщают очевидцы и Воздушные силы Украины.

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Взрывы в Киеве — что известно

Утром, в 08:02 в столице прозвучало несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна тряслись.

После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу. Но стоит уточнить, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

В Воздушных силах Украины сообщили, что в Киеве возникла ракетная опасность.

"Киев — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве на левом берегу города. По его словам сработали силы ПВО.

Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Глава КГВА Сергей Попко также подтвердил, что в столице существует ракетная угроза. Он просит всех жителей города пройти в укрытия и находиться там до конца отбоя тревоги.

Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Фото разрушений после взрывов

Местные Telegram-каналы опубликовали фото поврежденных домов после серии взрывов в Киеве и области. На фото видно выбитые окна, прочем не указано в каком районе.

Взрывы в Киеве 11 ноября. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине два часа продолжалась воздушная тревога из-за опасности атаки вражеских БпЛА. "Красными" были такие области как Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и другие. Опасность начала распространяться по стране в 01:00.