В Киеве прогремели взрывы — первые подробности от Кличко
Утром, 11 ноября в Киеве прозвучало несколько мощных взрывов. Информация уточняется.
Об этом сообщают очевидцы и Воздушные силы Украины.
Взрывы в Киеве — что известно
Утром, в 08:02 в столице прозвучало несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна тряслись.
После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу. Но стоит уточнить, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги.
В Воздушных силах Украины сообщили, что в Киеве возникла ракетная опасность.
"Киев — ракетная опасность", — говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве на левом берегу города. По его словам сработали силы ПВО.
Глава КГВА Сергей Попко также подтвердил, что в столице существует ракетная угроза. Он просит всех жителей города пройти в укрытия и находиться там до конца отбоя тревоги.
Фото разрушений после взрывов
Местные Telegram-каналы опубликовали фото поврежденных домов после серии взрывов в Киеве и области. На фото видно выбитые окна, прочем не указано в каком районе.
Напомним, что в Украине два часа продолжалась воздушная тревога из-за опасности атаки вражеских БпЛА. "Красными" были такие области как Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и другие. Опасность начала распространяться по стране в 01:00.
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