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В Киеве прогремели взрывы — первые подробности от Кличко

11 ноября 2023 08:03
обновлено: 08:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве прогремели взрывы — первые подробности от Кличко
Взрыв в Киеве. Фото иллюстративное. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Утром, 11 ноября в Киеве прозвучало несколько мощных взрывов. Информация уточняется.

Об этом сообщают очевидцы и Воздушные силы Украины.

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Взрывы в Киеве — что известно

Утром, в 08:02 в столице прозвучало несколько мощных взрывов. По словам очевидцев, взрывы были настолько громкими, что в домах окна тряслись.

После взрывов в Киеве буквально сразу объявили воздушную тревогу. Но стоит уточнить, что взрывы раздались до объявления воздушной тревоги.

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Сообщение КГГА. Фото: скриншот

В Воздушных силах Украины сообщили, что в Киеве возникла ракетная опасность.

"Киев — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

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Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве на левом берегу города. По его словам сработали силы ПВО.

Взрывы в Киеве
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

 

Глава КГВА Сергей Попко также подтвердил, что в столице существует ракетная угроза. Он просит всех жителей города пройти в укрытия и находиться там до конца отбоя тревоги.

Взрывы в Киеве
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

 

Фото разрушений после взрывов

Местные Telegram-каналы опубликовали фото поврежденных домов после серии взрывов в Киеве и области. На фото видно выбитые окна, прочем не указано в каком районе.

Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве 11 ноября. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине два часа продолжалась воздушная тревога из-за опасности атаки вражеских БпЛА. "Красными" были такие области как Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и другие. Опасность начала распространяться по стране в 01:00.

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