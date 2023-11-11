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У Києві пролунали вибухи — перші подробиці від Кличка

11 листопада 2023 08:03
оновлено: 08:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві пролунали вибухи — перші подробиці від Кличка
Вибух у Києві. Фото ілюстративне. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вранці 11 листопада в Києві пролунало кілька потужних вибухів . Інформація уточнюється.

Про це повідомляють очевидці та Повітряні сили України.

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Вранці о 08:02 у столиці пролунало кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли.

Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу. Але варто уточнити, що вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

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Повідомлення КМДА. Фото: скриншот

У Повітряних силах України повідомили, що у Києві виникла ракетна небезпека.

"Київ - ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.

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Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибух на лівому березі міста. За його словами, спрацювали сили ППО.

Взрывы в Киеве
Повідомлення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Глава КМВА Сергій Попко також підтвердив, що у столиці існує ракетна загроза. Він просить усіх жителів міста пройти до укриття та перебувати там до кінця відбою тривоги.

Взрывы в Киеве
Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні дві години тривала повітряна тривога через небезпеку атаки ворожих БПЛА. "Червоними" були такі області, як Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та інші. Небезпека почала поширюватися країною о 01:00.

 

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