У Києві пролунали вибухи — перші подробиці від Кличка
Вранці 11 листопада в Києві пролунало кілька потужних вибухів . Інформація уточнюється.
Про це повідомляють очевидці та Повітряні сили України.
Вибухи у Києві — що відомо
Вранці о 08:02 у столиці пролунало кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вибухи були настільки гучними, що у будинках вікна тремтіли.
Після вибухів у Києві буквально одразу оголосили повітряну тривогу. Але варто уточнити, що вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.
У Повітряних силах України повідомили, що у Києві виникла ракетна небезпека.
"Київ - ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибух на лівому березі міста. За його словами, спрацювали сили ППО.
Глава КМВА Сергій Попко також підтвердив, що у столиці існує ракетна загроза. Він просить усіх жителів міста пройти до укриття та перебувати там до кінця відбою тривоги.
Нагадаємо, що в Україні дві години тривала повітряна тривога через небезпеку атаки ворожих БПЛА. "Червоними" були такі області, як Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та інші. Небезпека почала поширюватися країною о 01:00.
Читайте Новини.LIVE!