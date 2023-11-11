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У КМВА назвали тип випущеної ракети на Київ

11 листопада 2023 09:54
оновлено: 10:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У КМВА назвали тип випущеної ракети на Київ
Запуск ракети "Іскандер". Фото: Міноборони РФ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після перерви у 52 дні Росія відновила ракетні обстріли Києва. Попередньо, вранці 11 листопада у бік столиці було випущено ракету типу "Іскандер".

Про це повідомляє КМВА.

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Атака на Київ 11 листопада

У повідомленні йдеться, що атака на столицю відбулася після нічної атаки дронів. А вже вранці було здійснено спробу ракетного удару по столиці.

"Близько 8:00 у напрямку Києва було випущено балістичний снаряд, імовірно типу "Іскандер". Проте ракета не досягла Києва, оскільки була знищена системами протиповітряної оборони на підході до міста. За початковими даними, руйнувань чи жертв немає", — йдеться у повідомленні.

Вибухи у Києві
Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вибухи в Києві вранці 11 листопада були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

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