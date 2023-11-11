В разведке рассказали, кто стоит за взрывами на заводах в России

Взрыв в России. Фото иллюстративное. Фото: росСМИ

В ночь на 11 ноября в России произошли взрывы, за которыми, по данным источников из украинской разведки, стоит Главное управление разведки Украины. Целями атак стали объекты в Московской и Тамбовской областях, используемые для производства военного оборудования и компонентов.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на свои источники.

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В районе Коломны Московской области жители сообщали о взрывах возле "Конструкторского бюро машиностроения", занимающегося разработкой и производством военной техники, включая ракетные комплексы. Это предприятие является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и специализируется на создании вооружений, в том числе морских ракетных систем.

Также были атакованы объекты в городе Котовск Тамбовской области, где находится пороховой завод, производящий боеприпасы для российских вооруженных сил. В результате взрывов на заводе произошел пожар, особенно пострадал один из цехов.

В свою очередь российское министерство обороны заявило о предотвращении "террористической атаки" со стороны Украины, но эти утверждения были опровергнуты украинской стороной. По информации разведки, атаки были успешными и являлись частью тестирования новых украинских дронов.

Отмечается, что украинские БпЛА успешно преодолели российскую систему ПВО, защищавшую эти военные объекты. Считается, что данные операции представляют собой ответ на военную агрессию против Украины и нацелены на военные объекты, имеющие ключевое значение для российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, что после перерыва в 52 дня Россия возобновила ракетные обстрелы Киева. Предварительно утром 11 ноября в сторону столицу была выпущена ракета типа "Искандер".