Диверсію на залізниці в Рязанській області Росії здійснило ГУР — ЗМІ
Вранці 11 листопада в Рязанській області Російської Федерації через підрив залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда. Це могло статися внаслідок диверсії з боку Головного управління розвідки України.
Джерела Суспільного повідомили, що це спецоперація Головного управління розвідки.
Диверсію на залізничній дорозі здійснило ГУР
"Це операція ГУР, жертв серед цивільного населення немає, на найближчий час ця операція ускладнить військову логістику для ворога в цьому районі", — повідомили джерела у секторі безпеки та оборони.
Що говорять у Росії
Як повідомило російське агентство РИА "Новости", внаслідок "втручання сторонніх осіб" у роботу залізничного транспорту зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда в Рязанській області.
У Московській залізниці заявили, що на рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не вплинула.
Telegram-канал "112" пише, що вагони перевернулися після "хлопків". Пошкоджень зазнало залізничне полотно, на місце вирушили слідчі та сапери.
Раніше ми повідомляли, що на залізниці Рязані (Росія) сталася серйозна аварія. З рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда, є постраждалий.
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