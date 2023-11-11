Диверсію на залізниці в Рязанській області Росії здійснило ГУР — ЗМІ

Місце сходження вагонів з рейок. Фото: скриншот

Вранці 11 листопада в Рязанській області Російської Федерації через підрив залізничного полотна зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда. Це могло статися внаслідок диверсії з боку Головного управління розвідки України.

Джерела Суспільного повідомили, що це спецоперація Головного управління розвідки.

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"Це операція ГУР, жертв серед цивільного населення немає, на найближчий час ця операція ускладнить військову логістику для ворога в цьому районі", — повідомили джерела у секторі безпеки та оборони.

Що говорять у Росії

Як повідомило російське агентство РИА "Новости", внаслідок "втручання сторонніх осіб" у роботу залізничного транспорту зійшли з рейок 19 вагонів вантажного поїзда в Рязанській області.

У Московській залізниці заявили, що на рух пасажирських та приміських поїздів ситуація не вплинула.

Telegram-канал "112" пише, що вагони перевернулися після "хлопків". Пошкоджень зазнало залізничне полотно, на місце вирушили слідчі та сапери.

Раніше ми повідомляли, що на залізниці Рязані (Росія) сталася серйозна аварія. З рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда, є постраждалий.