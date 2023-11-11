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У Росії диверсія на залізниці — зійшли з колій 19 вагонів

11 листопада 2023 09:08
оновлено: 09:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії диверсія на залізниці — зійшли з колій 19 вагонів
Потяг зійшов із рейок. Фото: ілюстративне. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На залізниці Рязані (Росія) сталася серйозна аварія . З рейок зійшли 19 вагонів вантажного поїзда, є постраждалий.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що в Рязанській області, в районі залізничної станції Дягілєво, відбулося сходження 19 вагонів товарного поїзда з рейок. З них сім вагонів, завантажених мінеральними добривами, перекинулися.

До інциденту було зафіксовано вибух, внаслідок чого залізничне полотно зазнало пошкоджень.

Також уточнюється, що машиніст поїзда зазнав незначних травм, йому надають допомогу на місці події. Більше ніхто не постраждав.

Потяг зійшов із рейок
Потяг зійшов із рейок у Рязані. Фото: росЗМІ
Потяг зійшов із рейок
Потяг зійшов із рейок у Рязані. Фото: росЗМІ
Потяг зійшов із рейок
Потяг зійшов із рейок у Рязані. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що в індійському штаті Андхра-Прадеш зіткнулися два пасажирські потяги. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 14 людей, ще близько 50 постраждали.

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