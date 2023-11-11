В России диверсия на железной дороге — сошли с путей 19 вагонов
На железной дороге Рязани (Россия) произошла серьезная авария. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, есть пострадавший.
Об этом сообщают российские СМИ.
В Рязани поезд сошел с рельсов — детали
Сообщается, что в Рязанской области, в районе железнодорожной станции Дягилево, произошел сход 19 вагонов товарного поезда с рельсов. Из них семь вагонов, загруженных минеральными удобрениями, опрокинулись.
До инцидента был зафиксирован взрыв, в результате чего железнодорожное полотно получило повреждения.
Также уточняется, что машинист поезда получил незначительные травмы, ему оказывают помощь на месте происшествия. Больше никто не пострадал.
Напомним, что в индийском штате Андхра-Прадеш столкнулись два пассажирских поезда. В результате инцидента погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 50 пострадали.
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