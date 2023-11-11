Диверсию на железной дороге в Рязанской области России осуществило ГУР — СМИ

Место схождения вагонов с рельсов. Фото: скриншот

Утром 11 ноября в Рязанской области Российской Федерации из - за подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Это могло произойти в результате диверсии со стороны Главного управления разведки Украины.

Источники Суспільне сообщили, что это спецоперация Главного управления разведки.

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"Это операция ГУР, жертв среди гражданского населения нет, на ближайшее время эта операция усложнит военную логистику для врага в этом районе", — сообщили источники в секторе безопасности и обороны.

Что говорят в России

Как сообщило российское агентство РИА "Новости", в результате "вмешательства посторонних лиц" в работу железнодорожного транспорта сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области.

В Московской железной дороге заявили, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не отразилась.

Telegram-канал "112" пишет, что вагоны перевернулись после "хлопков". Повреждение получило железнодорожное полотно, на место отправились следователи и саперы.

Ранее мы сообщали, что на железной дороге Рязани (Россия) произошла серьезная авария. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, есть пострадавший.