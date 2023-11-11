Диверсию на железной дороге в Рязанской области России осуществило ГУР — СМИ
Утром 11 ноября в Рязанской области Российской Федерации из - за подрыва железнодорожного полотна сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Это могло произойти в результате диверсии со стороны Главного управления разведки Украины.
Источники Суспільне сообщили, что это спецоперация Главного управления разведки.
Диверсию на железной дороге совершило ГУР
"Это операция ГУР, жертв среди гражданского населения нет, на ближайшее время эта операция усложнит военную логистику для врага в этом районе", — сообщили источники в секторе безопасности и обороны.
Что говорят в России
Как сообщило российское агентство РИА "Новости", в результате "вмешательства посторонних лиц" в работу железнодорожного транспорта сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области.
В Московской железной дороге заявили, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не отразилась.
Telegram-канал "112" пишет, что вагоны перевернулись после "хлопков". Повреждение получило железнодорожное полотно, на место отправились следователи и саперы.
Ранее мы сообщали, что на железной дороге Рязани (Россия) произошла серьезная авария. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, есть пострадавший.
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