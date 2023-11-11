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У ГУР розповіли деталі знищення кораблів у Криму

11 листопада 2023 17:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ГУР розповіли деталі знищення кораблів у Криму
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Армія Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно в тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісних десантних катери РФ. Вони важливі для окупантів тим, що виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону

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Юсов наголосив, що це дуже вдала операція, оскільки йдеться не лише про два знищених десантних катерів, знищені БТР і втрати серед особового складу, а й про носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ.

"Такі судна використовувалися і під час операції на острові Зміїний. Замінити їх сьогодні окупанти не мають чим. Окрім того, внаслідок таких атак у Чорному морі російський Чорноморський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів. Йдеться не тільки про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру", — додав він. 

За словами представника ГУР, росіяни  не можуть собі дозволити повністю вийти з Криму. Вони намагаються шукати якісь нові "шпаринки" і вигадувати інструменти захисту. 

Нагадаємо, вночі 10 листопада спецпризначенці ГУР уразили два швидкісних десантних катери РФ.  За попередньою інформацією, було як мінімум чотири-п’ять прильотів.

Згодом у мережі з'явилося відео нічної атаки по кораблях Росії у Криму.

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