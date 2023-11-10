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В Криму бійці ГУР уразили два ворожих десантних катери, — ЗМІ

10 листопада 2023 08:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Криму бійці ГУР уразили два ворожих десантних катери, — ЗМІ
Десантний катер типу "Серна". Ілюстративне фото: commons.wikimedia.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісних десантних катери РФ. За даними журналістів, операцію провело ГУР. 

Про це повідомляє Суспільне.

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Своєю чергою в Міноборони РФ повідомили про збиття двох БпЛА над Кримом.

спецоперація ГУР в Криму
Скриншот допису з телеграм-каналу Суспільне

За інформацією телеграм-каналу "Крымский ветер", у Чорноморському рятувальники розбирали завали казарми, де стався приліт.

"І водолази почали роботу в морі. Схоже, катери таки теж потрапили під удар", — зазначали раніше у повідомленні.

спецоперація ГУР в Криму
Скриншот допису з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Також пізніше у телеграм-каналі показали момент прильоту по казармі в Чорноморському.

Зазначимо, що вибухи в тимчасово окупованому українському Криму пролунали сьогодні зранку, 10 листопада. За попередньою інформацією, було як мінімум чотири-п’ять прильотів.

Нагадаємо, в окупованому Скадовську стався "приліт" за місцем розташування російських окупантів на базі "Лотос". Є втрати серед представників окупаційної армії. 

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