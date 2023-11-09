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У ГУР анонсували низку схожих операцій на "події в Керчі"

9 листопада 2023 18:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ГУР анонсували низку схожих операцій на "події в Керчі"
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські Сили оборони проводять підготовку до нових операцій у тимчасово окупованому Криму. Вони будуть схожі на нещодавню атаку, внаслідок якої в Керчі було уражено ракетний корвет РФ "Аскольд".

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі Еспресо.

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За словами Юсова, про результати серії нових операцій громадськість може дізнатися найближчим часом.

"Наразі паралельно йде підготовка до цілої низки операцій, схожих на події в Керчі. Носіїв "Калібрів" у Чорноморського флоту РФ ще достатньо. Тобто ми не одним "Аскольдом" маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом ще будуть новини", — сказав Юсов.

Крім того, представник ГУР не підтвердив та не спростував інформацію ЗМІ про те, що точні координати корабля "Аскольд" надав російський капітан з Інгушетії за 1,5 тис. доларів.

"Коментувати на даному етапі такі речі немає потреби... Не будемо говорити. Ми використовуємо різну мотивацію спілкування з ворогом — ідейну та меркантильну зокрема", — додав він. 

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Керчі 4 листопада було атаковано судноремонтний завод. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв про роботу протиповітряної оборони.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук відзначив українських військових за успішні удари по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив", який знаходиться у Керчі. За його словами, удари були завдані саме за допомогою крилатих ракет.

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