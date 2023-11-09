В ГУР анонсировали ряд похожих операций на "события в Керчи"

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина

Украинские Силы обороны проводят подготовку к новым операциям во временно оккупированном Крыму. Они будут похожи на недавнюю атаку, в результате которой в Керчи был поражен ракетный корвет РФ "Аскольд".

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии Эспрессо.

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По словам Юсова, результаты серии новых операций общественность сможет узнать в ближайшее время.

"Пока параллельно идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи. Носителей "Калибров" у Черноморского флота РФ еще достаточно. То есть мы не одним "Аскольдом" должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время еще будут новости", — сказал Юсов.

Кроме того, представитель ГУР не подтвердил и не опроверг информацию о том, что точные координаты корабля "Аскольд" предоставил российский капитан из Ингушетии за 1,5 тыс. долларов.

"Комментировать на данном этапе такие вещи нет нужды... Не будем говорить. Мы используем разную мотивацию общения с врагом — идейную и меркантильную в частности", — добавил он.

Напомним, что во временно оккупированной Керчи 4 ноября был атакован судоремонтный завод. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявлял о работе противовоздушной обороны.

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил украинских военных за успешные удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который находится в Керчи. По его словам, удары были нанесены именно с помощью крылатых ракет.