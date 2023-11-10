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Потужні вибухи в Криму — ЗМІ повідомляють про прильоти

10 листопада 2023 06:10
оновлено: 07:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Криму — ЗМІ повідомляють про прильоти
Вибухи в нічному місті. Фото: kyiv24.news
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в тимчасово окупованому українському Криму пролунали сьогодні зранку, 10 листопада. За попередньою інформацією, було як мінімум чотири-п’ять прильотів.

Про це повідомляє Крымский ветер.

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За даними ЗМІ, вибухи було чути в Феодосії та Чорноморську. При цьому в Феодосії попередньо є натяк на пошкоджену нафтобазу, а в Чорноморському за попередньою інформацією відбулося ураження прикордонної застави.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Оновлено 07:05. Паблік "Крымский ветер", за свідченнями місцевих, повідомляє про ймовірний приліт по казармі та катерах у морі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Також з'явились кадри одного з прильотів по казармі окупантів в Чорноморському, що в Криму.

Нагадаємо, що українські Сили оборони проводять підготовку до нових операцій у тимчасово окупованому Криму. Стало відомо, якого масштабу готуються операції.

Також ми писали, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України мають "шалені успіхи на Кримському напрямку". Він сказав, що Україна проводить там успішні дії.

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