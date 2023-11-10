Потужні вибухи в Криму — ЗМІ повідомляють про прильоти

Вибухи в нічному місті. Фото: kyiv24.news

Вибухи в тимчасово окупованому українському Криму пролунали сьогодні зранку, 10 листопада. За попередньою інформацією, було як мінімум чотири-п’ять прильотів.

Про це повідомляє Крымский ветер.

Читайте також:

Ранкові вибухи в Криму 10 листопада

За даними ЗМІ, вибухи було чути в Феодосії та Чорноморську. При цьому в Феодосії попередньо є натяк на пошкоджену нафтобазу, а в Чорноморському за попередньою інформацією відбулося ураження прикордонної застави.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Оновлено 07:05. Паблік "Крымский ветер", за свідченнями місцевих, повідомляє про ймовірний приліт по казармі та катерах у морі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Також з'явились кадри одного з прильотів по казармі окупантів в Чорноморському, що в Криму.

Нагадаємо, що українські Сили оборони проводять підготовку до нових операцій у тимчасово окупованому Криму. Стало відомо, якого масштабу готуються операції.

Також ми писали, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України мають "шалені успіхи на Кримському напрямку". Він сказав, що Україна проводить там успішні дії.