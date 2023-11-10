Потужні вибухи в Криму — ЗМІ повідомляють про прильоти
Вибухи в тимчасово окупованому українському Криму пролунали сьогодні зранку, 10 листопада. За попередньою інформацією, було як мінімум чотири-п’ять прильотів.
Про це повідомляє Крымский ветер.
Ранкові вибухи в Криму 10 листопада
За даними ЗМІ, вибухи було чути в Феодосії та Чорноморську. При цьому в Феодосії попередньо є натяк на пошкоджену нафтобазу, а в Чорноморському за попередньою інформацією відбулося ураження прикордонної застави.
Інформація щодо наслідків уточнюється.
Оновлено 07:05. Паблік "Крымский ветер", за свідченнями місцевих, повідомляє про ймовірний приліт по казармі та катерах у морі.
Також з'явились кадри одного з прильотів по казармі окупантів в Чорноморському, що в Криму.
Нагадаємо, що українські Сили оборони проводять підготовку до нових операцій у тимчасово окупованому Криму. Стало відомо, якого масштабу готуються операції.
Також ми писали, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України мають "шалені успіхи на Кримському напрямку". Він сказав, що Україна проводить там успішні дії.
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