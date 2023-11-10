Мощные взрывы в Крыму — СМИ сообщают о прилетах

Взрывы в ночном городе. Фото: kyiv24.news

Взрывы во временно оккупированном украинском Крыме прозвучали сегодня утром, 10 ноября. По предварительной информации, было как минимум четыре-пять прилетов.

Об этом сообщает Крымский ветер.

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По данным СМИ, взрывы были слышны в Феодосии и Черноморском. При этом в Феодосии предварительно есть намек на поврежденную нефтебазу, а в Черноморском по предварительной информации произошло поражение пограничной заставы.

Информация о последствиях уточняется.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Обновлено 07:05. Паблик "Крымский ветер", по свидетельству местных, сообщает о вероятном прилете по казарме и катерам в море.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

Также появились кадры одного из прилетов по казарме оккупантов в Черноморском, что в Крыму.

Напомним, что украинские Силы обороны проводят подготовку к новым операциям во временно оккупированном Крыму. Стало известно, какого масштаба готовятся операции.

Также мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины имеют "безумные успехи на Крымском направлении". Он сказал, что Украина проводит там успешные действия.