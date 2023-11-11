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В ГУР рассказали детали уничтожения кораблей в Крыму

11 ноября 2023 17:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГУР рассказали детали уничтожения кораблей в Крыму
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Армия Inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера РФ. Они важны для оккупантов тем, что выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсов подчеркнул, что это очень удачная операция, поскольку речь идет не только о двух уничтоженных десантных катеров, уничтоженных БТР и потерях среди личного состава, но и о носителях зенитно-ракетных комплексов, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ.

"Такие суда использовались и во время операции на острове Змеиный. Заменить их сегодня оккупанты нечем. Кроме того, в результате таких атак в Черном море российский Черноморский флот постепенно перебазируется в Новороссийск и другие порты. Речь идет не только о кораблях, но и о вспомогательной инфраструктуру", — добавил он.

По словам представителя ГУР, россияне не могут позволить себе полностью выйти из Крыма. Они пытаются искать какие-то новые "скважины" и придумывать инструменты защиты.

Напомним, ночью 10 ноября спецназовцы ГУР поразили два скоростных десантных катера РФ. По предварительной информации, было как минимум четыре-пять прилетов.

Впоследствии в сети появилось видео ночной атаки по кораблям России в Крыму.

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