ГУР показало відео нічної атаки по кораблях Росії у Криму

Ураження ворожих військових кораблів. Фото: скриншот з відео ГУР

Внаслідок нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.



Про це повідомляє ГУР.

Ураження десантних кораблів окупантів

Внаслідок нічної операції військових на території Криму знищено малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Зазначається саме про катери проєкту 11770 (класу "серна").

Читайте також:

За інформацією ГУР, на кораблях перебував особовий склад армії РФ та броньована техніка, зокрема БТР-82. У розвідці також додали, що малі десантні катери класу "серна" Росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.



"Росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси "Тор-м2" для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у Чорному морі", — зазначили в ГУР.



Малий десантний корабель класу "серна" має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту. За даними ГУР, ворог використовує ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.

"Після атак Силами оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів Чорноморського флоту РФ на рейдах", — додали в управлінні розвідки.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму, а саме в Керчі, відбулася атака на судноремонтний завод. Як стало відомо, малий ракетний корабель "Аскольд" був атакований як мінімум три рази.

У тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісних десантних катери РФ. За даними журналістів, операцію провело ГУР.