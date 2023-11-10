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ГУР показало видео ночной атаки по кораблям России в Крыму

10 ноября 2023 10:15
обновлено: 10:53
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ГУР показало видео ночной атаки по кораблям России в Крыму
Поражение вражеских военных кораблей. Фото: скриншот с видео ГУР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. На суднах находился экипаж и была загружена бронированная техника, в частности БТР-82.

Об этом сообщает ГУР.

Поражение десантных кораблей оккупантов

В результате ночной операции военных на территории Крыма уничтожены малые десантные корабли Черноморского флота РФ. Отмечается именно о катерах проекта 11770 (класса "серна").

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По информации ГУР, на кораблях находился личный состав армии РФ и бронированная техника, в частности БТР-82. В разведке также добавили, что малые десантные катера класса "серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для перемещения военной техники и десанта.

"Россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-м2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море", — отметили в ГУР.

Малый десантный корабль класса "серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. По данным ГУР, враг использует эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

"После атак Силами обороны Украины такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей Черноморского флота РФ на рейдах", — добавили в управлении разведки.

Напомним, во временно оккупированном Крыму, а именно в Керчи, произошла атака на судоремонтный завод. Как стало известно, малый ракетный корабль "Аскольд" был атакован как минимум три раза.

Во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера РФ. По данным журналистов, операцию провело ГУР.

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