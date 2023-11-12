В Мелитополе от взрыва погибли российские офицеры — подробности от ГУР

Взрыв в штабе оккупантов. Фото: скриншот

В Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры Российской Федерации. Атаку на штаб совершили во время заседания окупантов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В Мелитополе взорвался штаб окупантов

11 ноября 2023 года во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.



"Акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, прошла в захваченном россиянами помещении "Новой почты", расположенном на улице Дмитрия Донцова (оккупанты называют ее улицей Павла Судоплатова)", — говорится в сообщении.



Сообщается, что в указанном здании российские захватчики разместили свой штаб. Атаку на здание совершили во время заседания офицеров Федеральной службы безопасности и Росгвардии.



"За час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги — от предприятия "Мелитопольский автогидроагрегат" (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения "Рефма"", — рассказали в Минобороны Украины.



Отмечается, что оба объекта промышленности российские захватчики превратили в военную базу.

Погибли российские офицеры

В результате взрыва в штабе окупантов были ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях противника уточняется.



"После удара в Мелитополе начался переполох ― на место происшествия с включенными сиренами примчались многие полицейские. Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что недавно во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера РФ. Они важны для окупантов тем, что выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.

Напомним, что в ночь на 11 ноября в России произошли взрывы, за которыми, по данным источника из украинской разведки, стоит Главное управление разведки Украины. Целями атак явились объекты в Московской и Тамбовской областях, используемые для военного оборудования и компонентов.