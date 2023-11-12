Ворог перегруповується — ЗСУ готуються до нової активізації боїв за Авдіївку

Українські військові в Авдіївці. Фото: Serhii Nuzhnenko/ REUTERS

Поблизу Авдіївки російські загарбники збільшили кількість авіаударів та намагаються наступати. Окрім того, окупанти намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. ЗСУ готові до активізації ворога.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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За словами Штупуна, лише за останню добу наші військові відбили 18 атак ворога в районах Авдіївки, Северного, Тоненького і Первомайського. Для цього РФ залучила засуджених за кримінальні злочини.

Окрім того, окупанти значно збільшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Для цього вони здебільшого використовують керовані авіаційні бомби з літаків Су-35.

"Позавчора ворог зазнав відчутних втрат, йому потрібно перегрупування. Він почав застосовувати авіацію, кидає КАБи — великі 500-кілограмові керовані авіабомби", — каже розповідає речник.

Наразі росіяни намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. У відповідь воїни ЗСУ роблять те саме. Наші бійці готові до подальших дій ворога і готові дати відсіч.

"Ми очікуємо, ми готові до певної активізації ворога. Позавчора він намагався піти вперед, зазнав значних втрат. Сьогодні перегруповується, але скидання бомб авіаційних — це певна підготовка до подальших дій", — наголосив Штупун.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що за місяць активних штурмів в Авдіївці окупанти втратили багато техніки та близько десяти тисяч особового складу.