ЗСУ відбили втрачені позиції на Авдіївському напрямку, — ISW

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Основні зіткнення відбуваються в районах населених пунктів Степове, Бердичі, Сєвєрне і Тоненьке, де російські війська активно намагаються наступати, особливо в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Ситуація на Авдіївському напрямку

Повідомляється, що завод є стратегічною метою для російських окупантів, оскільки його захоплення дозволило б створити оборонні позиції у промисловій зоні.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на інформацію від Генштабу Збройних Сил України, зазначають, що українські захисники успішно відбили російські атаки на схід та південний схід від таких населених пунктів, як Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєвєрне та Першотравневе.

Контратака ЗСУ на Авдіївському напрямку

Представник Таврійського угруповання військ ЗСУ, полковник Олександр Штупун наголошує, що російська сторона зазнає значних втрат. Щодня російські війська втрачають від 400 до 600 осіб. Українська армія активно використовує повітряну та звичайну розвідку для запобігання посиленню російських сил.

Через це українські війська змогли здійснити успішну контратаку на Авдіївському напрямку 10 листопада, як повідомив один із російських мілблогерів. Це дозволило їм повернути частину раніше втрачених позицій, особливо на північний схід від Водяного.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний стверджує, що під час боїв українські війська знищили понад 100 російських танків, близько 50 артилерійських систем, сім літаків Су-25 і приблизно 10 тисяч ворожих солдатів.

Нагадаємо, український військовий Євген Ієвлєв розповів про ситуацію в Авдіївці на Донеччині. За його словами, гул над містом не вщухає.

Також ми писали, що російські війська під Авдіївкою змінили штурмову тактику вимушено, після великих втрат техніки. Зараз вони використовують танки не для прориву лінії української оборони, а як самохідні артилерійські установки.

Додамо, голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, коли слід очікувати наступної хвилі наступу на Авдіївку. Наразі окупанти готуються до атаки.