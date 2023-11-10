Як окупанти по-новому використовують танки в районі Авдіївки
Російські війська під Авдіївкою змінили штурмову тактику вимушено, після великих втрат техніки. Зараз вони використовують танки не для прориву лінії української оборони, а як самохідні артилерійські установки.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Чому росіяни змінили тактику
За словами Дмитра Снєгирьова, зміна тактики російського наступу під Авдіївкою прямо пов’язана з великими втратами у техніці в перші дні операції.
"Росіяни визнають, що тактика змінилася вимушено", — наголосив експерт.
Техніка важливіша за людей
Крім того, російське військове командування використовує ті танки, які залишилися, не для прориву російської оборони, а як самохідні артилерійські установки, для вогневої підтримки.
"Це тому, що техніку їм більше шкода, ніж мобілізовану — особливо на окупованих територіях — живу силу, яку вони кидають в "м’ясні штурми", — наголосив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни написав, що армія РФ готується до проведення "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки. Для цього росіяни використовують десантно-штурмові підрозділи "Шторм-Z", які складаються переважно з полонених новобранців у дуже виснажених фронтових атаках під керівництвом піхоти.
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