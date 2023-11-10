Як окупанти по-новому використовують танки в районі Авдіївки

Російський танк на авдіївському напрямку. Фото: росЗМІ

Російські війська під Авдіївкою змінили штурмову тактику вимушено, після великих втрат техніки. Зараз вони використовують танки не для прориву лінії української оборони, а як самохідні артилерійські установки.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Чому росіяни змінили тактику

За словами Дмитра Снєгирьова, зміна тактики російського наступу під Авдіївкою прямо пов’язана з великими втратами у техніці в перші дні операції.

"Росіяни визнають, що тактика змінилася вимушено", — наголосив експерт.

Техніка важливіша за людей

Крім того, російське військове командування використовує ті танки, які залишилися, не для прориву російської оборони, а як самохідні артилерійські установки, для вогневої підтримки.

"Це тому, що техніку їм більше шкода, ніж мобілізовану — особливо на окупованих територіях — живу силу, яку вони кидають в "м’ясні штурми", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни написав, що армія РФ готується до проведення "м’ясних штурмів" поблизу Авдіївки. Для цього росіяни використовують десантно-штурмові підрозділи "Шторм-Z", які складаються переважно з полонених новобранців у дуже виснажених фронтових атаках під керівництвом піхоти.