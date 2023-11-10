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Как оккупанты по-новому используют танки в районе Авдеевки

10 ноября 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Как оккупанты по-новому используют танки в районе Авдеевки
Российский танк на авдеевском направлении. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские войска под Авдеевкой изменили штурмовую тактику вынужденно, после больших потерь техники. Сейчас они используют танки не для прорыва линии украинской обороны, а в качестве самоходных артиллерийских установок.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Почему россияне сменили тактику

По словам Дмитрия Снегирева, изменение тактики российского наступления под Авдеевкой напрямую связано с большими потерями в технике в первые дни операции.

"Россияне признают, что тактика изменилась вынужденно", — подчеркнул эксперт.

Техника важнее людей

Кроме того, российское военное командование использует оставшиеся танки не для прорыва российской обороны, а как самоходные артиллерийские установки, для огневой поддержки.

"Это потому, что технику им больше жаль, чем мобилизованную — особенно на оккупированных территориях — живую силу, которую они бросают в "мясные штурмы", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, Институт изучения войны написал, что армия РФ готовится к проведению "мясных штурмов" вблизи Авдеевки. Для этого россияне используют десантно-штурмовые подразделения Шторм-Z, которые состоят преимущественно из пленных новобранцев в очень истощенных фронтовых атаках под руководством пехоты.

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