Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ отбили утраченные позиции на Авдеевском направлении, — ISW arrow

ВСУ отбили утраченные позиции на Авдеевском направлении, — ISW

11 ноября 2023 08:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ отбили утраченные позиции на Авдеевском направлении, — ISW
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Авдеевском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Основные столкновения происходят в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое, где российские войска активно пытаются наступать, особенно в направлении Авдеевского коксохимического завода.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Ситуация на Авдеевском направлении

Сообщается, что завод является стратегической целью для российских оккупантов, поскольку его захват позволил бы создать оборонительные позиции в промышленной зоне.

В то же время аналитики Института изучения войны, ссылаясь на информацию от Генштаба Вооруженных Сил Украины, отмечают, что украинские защитники успешно отразили российские атаки к востоку и юго-востоку от таких населенных пунктов, как Новокалиновое, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское.

Контратака ВСУ на Авдеевском направлении

Представитель Таврической группировки войск ВСУ, полковник Александр Штупун, подчеркивает, что российская сторона терпит значительные потери. Ежедневно российские войска теряют от 400 до 600 человек. Украинская армия активно использует воздушную и обычную разведку для предотвращения усиления российских сил.

В связи с этим украинские войска смогли совершить успешную контратаку на Авдеевском направлении 10 ноября, как сообщил один из российских милблогеров. Это позволило им вернуть часть ранее утраченных позиций, особенно к северо-востоку от Водяного.

В свою очередь Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный утверждает, что в ходе боев украинские войска уничтожили более 100 российских танков, около 50 артиллерийских систем, семь самолетов Су-25 и примерно 10 тысяч вражеских солдат.

Напомним, украинский военный Евгений Иевлев рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области. По его словам, гул над городом не утихает.

Также мы писали, что российские войска под Авдеевкой изменили штурмовую тактику вынужденно, после больших потерь техники. Сейчас они используют танки не для прорыва линии украинской обороны, а в качестве самоходных артиллерийских установок.

Добавим, глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, когда следует ожидать следующую волну наступления на Авдеевку. Сейчас оккупанты готовятся к атаке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Херсон наш — как прошел год после деоккупации - 80x80

Херсон наш — как прошел год после деоккупации

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

12:27 Усик ответил Фарион — получилось жестко и на русском языке

Актуальное по теме