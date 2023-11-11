ВСУ отбили утраченные позиции на Авдеевском направлении, — ISW

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Основные столкновения происходят в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Северное и Тоненькое, где российские войска активно пытаются наступать, особенно в направлении Авдеевского коксохимического завода.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Сообщается, что завод является стратегической целью для российских оккупантов, поскольку его захват позволил бы создать оборонительные позиции в промышленной зоне.

В то же время аналитики Института изучения войны, ссылаясь на информацию от Генштаба Вооруженных Сил Украины, отмечают, что украинские защитники успешно отразили российские атаки к востоку и юго-востоку от таких населенных пунктов, как Новокалиновое, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское.

Контратака ВСУ на Авдеевском направлении

Представитель Таврической группировки войск ВСУ, полковник Александр Штупун, подчеркивает, что российская сторона терпит значительные потери. Ежедневно российские войска теряют от 400 до 600 человек. Украинская армия активно использует воздушную и обычную разведку для предотвращения усиления российских сил.

В связи с этим украинские войска смогли совершить успешную контратаку на Авдеевском направлении 10 ноября, как сообщил один из российских милблогеров. Это позволило им вернуть часть ранее утраченных позиций, особенно к северо-востоку от Водяного.

В свою очередь Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный утверждает, что в ходе боев украинские войска уничтожили более 100 российских танков, около 50 артиллерийских систем, семь самолетов Су-25 и примерно 10 тысяч вражеских солдат.

Напомним, украинский военный Евгений Иевлев рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области. По его словам, гул над городом не утихает.

Также мы писали, что российские войска под Авдеевкой изменили штурмовую тактику вынужденно, после больших потерь техники. Сейчас они используют танки не для прорыва линии украинской обороны, а в качестве самоходных артиллерийских установок.

Добавим, глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, когда следует ожидать следующую волну наступления на Авдеевку. Сейчас оккупанты готовятся к атаке.