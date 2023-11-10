Гул не стихає — військовий розповів про ситуацію в Авдіївці

Авдіївка, Донецька область. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Український військовий Євген Ієвлєв розповів про ситуацію в Авдіївці Донецької області. За його словами, гул над містом не вщухає.

Про це Євген Ієвлєв розповів в етері "Еспресо".

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Ситуація в Авдіївці

За словами військового ЗСУ, російські окупанти продовжують стягувати до Авдіївки свою техніку, прикриваючи перекидання мінометними та артилерійськими обстрілами.

Загарбники посилили атаки на місто.

"Ми перебуваємо між Авдіївкою і Бахмутом, а саме на Горлівському напрямку, конкретніше уточнювати не можу. Розповім ситуацію, яка є на нашому напрямку, бо трохи випав з фокуса Бахмут через активізацію штурмів ворога на Авдіївку. Зараз наша увага прикута до того, що перед нами на глибині 10-20 км противник тягне свою техніку, якою обстрілює саме Авдіївку", — розповів Ієвлєв.

Він каже, що, попри це, українські розвідники вдаються до хитрощів та знаходять російську техніку, яку згодом ЗСУ уражають.

"Відразу скажу, що це не десятки одиниць техніки окупантів за один раз. Однак у нашому арсеналі є гармати Д-20, Д-30, танки, МТ-ЛБшки, а ще тиждень тому був найсерйозніший наш трофей — "Солнцепьок". Про Авдіївку можу вам сказати, що ми чуємо вночі, наскільки щільно ворог обстрілює це місто. Скажу вам, що гул не стихає над Авдіївкою, а вона від нас по мапі десь 12-15 км", — додав військовий.

Нагадаємо, російські війська під Авдіївкою змінили штурмову тактику вимушено, після великих втрат техніки. Зараз вони використовують танки не для прориву лінії української оборони, а як самохідні артилерійські установки.

Також ми писали, що очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, коли слід очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку. Зараз окупанти готуються до атаки.