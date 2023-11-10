Гул не стихает — военный рассказал о ситуации в Авдеевке

Авдеевка, Донецкая область. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Украинский военный Евгений Иевлев рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области. По его словам, "гул" над городом не утихает.

Об этом Евгений Иевлев рассказал в эфире "Эспрессо".

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Ситуация в Авдеевке

По словам военного ВСУ, российские оккупанты продолжают стягивать в Авдеевку свою технику, прикрывая опрокидывание минометными и артиллерийскими обстрелами.

Захватчики усилили атаки на город.

"Мы находимся между Авдеевкой и Бахмутом, а именно на Горловском направлении, конкретнее уточнять не могу. Расскажу ситуацию, которая есть на нашем направлении, потому что немного выпал из фокуса Бахмут из-за активизации штурмов врага на Авдеевку. Сейчас наше внимание приковано к тому, что перед нами на глубине 10-20 км противник тянет свою технику, которой обстреливает именно Авдеевку", — рассказал Иевлев.

Он говорит, что, несмотря на это, украинские разведчики прибегают к хитрости и находят российскую технику, которую впоследствии ВСУ поражают.

"Сразу скажу, что это не десятки единиц техники оккупантов за один раз. Однако в нашем арсенале есть пушки Д-20, Д-30, танки, МТ-ЛБшки, а еще неделю назад был самый серьезный наш трофей — "Солнцепек". Об Авдеевке могу вам сказать, что мы слышим ночью, насколько плотно враг обстреливает этот город. Скажу вам, что гул не стихает над Авдеевкой, а она от нас по карте где-то 12-15 км", — добавил военный.

Напомним, российские войска под Авдеевкой изменили штурмовую тактику вынужденно, после больших потерь техники. Сейчас они используют танки не для прорыва линии украинской обороны, а в качестве самоходных артиллерийских установок.

Также мы писали, что глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, когда следует ожидать следующую волну наступления на Авдеевку. Сейчас оккупанты готовятся к атаке.