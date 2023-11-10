Коли очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку — відповідь МВА
Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, коли слід очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку. Зараз окупанти готуються до атаки.
Про це Віталій Барабаш повідомив в ефірі Еспресо.
Коли очікувати нового наступу окупантів на Авдіївку
"Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ. Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть", — зазначив Барабаш.
За його словами, Сили оборони України наразі вперто тримають оборону поблизу Авдіївки.
"Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає", — наголосив Барабаш.
Нагадаємо, що українські захисники продовжують завдавати ворогу шалених втрат в особовому складі та в військовій техніці. У ЗСУ розповіли, скільки втратили окупанти внаслідок місяця битви за Авдіївку.
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