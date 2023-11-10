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Коли очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку — відповідь МВА

10 листопада 2023 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Коли очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку — відповідь МВА
Російські окупанти на військовій техніці. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, коли слід очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку. Зараз окупанти готуються до атаки.

Про це Віталій Барабаш повідомив в ефірі Еспресо.

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"Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ. Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть", — зазначив Барабаш.

За його словами, Сили оборони України наразі вперто тримають оборону поблизу Авдіївки.

"Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає", — наголосив Барабаш.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують завдавати ворогу шалених втрат в особовому складі та в військовій техніці. У ЗСУ розповіли, скільки втратили окупанти внаслідок місяця битви за Авдіївку.

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