Коли очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку — відповідь МВА

Російські окупанти на військовій техніці. Фото: росЗМІ

Очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, коли слід очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку. Зараз окупанти готуються до атаки.

Про це Віталій Барабаш повідомив в ефірі Еспресо.

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"Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ. Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть", — зазначив Барабаш.

За його словами, Сили оборони України наразі вперто тримають оборону поблизу Авдіївки.

"Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає", — наголосив Барабаш.

Нагадаємо, що українські захисники продовжують завдавати ворогу шалених втрат в особовому складі та в військовій техніці. У ЗСУ розповіли, скільки втратили окупанти внаслідок місяця битви за Авдіївку.