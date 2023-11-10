Когда ждать следующую волну наступления на Авдеевку — ответ МВА

Российские оккупанты на военной технике. Фото: росСМИ

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, когда следует ожидать следующую волну наступления на Авдеевку. Сейчас оккупанты готовятся к атаке.

Об этом Виталий Барабаш сообщил в эфире Эспрессо.

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"По большей части используя пехоту, враг давит на Авдеевском направлении. Захватчики готовят круглосуточно по городу и позициям ВСУ. Враг готовится к еще большей атаке на Авдеевку. Первая волна отличалась от второй, а третья будет отличаться от предыдущих. В настоящее время оккупанты подтянули технику, резервы личного состава, но погодные условия не позволяют им использовать технику. Как только подсохнут почвы, однозначно они пойдут", — отметил Барабаш.

По его словам, Силы обороны Украины упорно держат оборону вблизи Авдеевки.

"Россияне больше бросают свой личный состав в штурмы на севере, в направлении коксохима. Но линия обороны держится, и никаких прорывов нет", — подчеркнул Барабаш.

Напомним, что украинские защитники продолжают наносить врагу сумасшедшие потери в личном составе и в военной технике. В ВСУ рассказали, сколько потеряли оккупанты в результате месяца битвы за Авдеевку.