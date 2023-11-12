Враг перегруппировывается — ВСУ готовятся к новой активизации боев за Авдеевку

Украинские военные в Авдеевке. Фото: Serhii Nuzhnenko/ REUTERS

Вблизи Авдеевки российские захватчики увеличили количество авиаударов и пытаются наступать. Кроме того, оккупанты стараются максимально усложнить наши логистические возможности. ВСУ готовы к активизации врага.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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По словам Штупуна, только за последние сутки наши военные отразили 18 атак врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского. Для этого РФ привлекла осужденных за уголовные преступления.

Кроме того, оккупанты значительно увеличили количество авиаударов на Авдеевском направлении. Для этого они в основном используют управляемые авиационные бомбы из самолетов Су-35.

"Позавчера враг понес ощутимые потери, ему нужна перегруппировка. Он начал применять авиацию, бросает КАБы — большие 500-килограммовые управляемые авиабомбы", — говорит спикер.

В настоящее время россияне пытаются максимально усложнить наши логистические возможности. В ответ воины ВСУ делают то же самое. Наши бойцы готовы к дальнейшим действиям врага и готовы дать отпор.

"Мы ожидаем, мы готовы к определенной активизации врага. Позавчера он пытался пойти вперед, понес значительные потери. Сегодня перегруппировывается, но сброс бомб авиационных — это определенная подготовка к дальнейшим действиям", — отметил Штупун

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что за месяц активных штурмов в Авдеевке оккупанты потеряли много техники и около десяти тысяч личного состава.