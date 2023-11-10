Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний розповів про успіхи ЗСУ за місяць штурму Авдіївки росіянами arrow

Залужний розповів про успіхи ЗСУ за місяць штурму Авдіївки росіянами

10 листопада 2023 21:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний розповів про успіхи ЗСУ за місяць штурму Авдіївки росіянами
Українські військові в Авдіївці. Фото: t.me/CinCAFU
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 листопада, рівно місяць, як російські окупанти почали активно штурмувати Авдіївку Донецької області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи України за цей час.

Про це Валерій Залужний розповів у Telegram-каналі.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ в Авдіївці

"Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону", — наголосив Залужний.

За його словами, за цей час українські військові знищили:

  • понад 100 ворожих танків;
  • 250 інших бронемашин;
  • близько півсотні артилерійських систем;
  • сім літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

"Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БпЛА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку", — зазначив Залужний.

Нагадаємо, український військовий Євген Ієвлєв розповів про ситуацію в Авдіївці Донецької області. За його словами, гул над містом не вщухає.

Також ми писали, що російські війська під Авдіївкою змінили штурмову тактику вимушено, після великих втрат техніки. Зараз вони використовують танки не для прориву лінії української оборони, а як самохідні артилерійські установки.

Додамо, очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, коли слід очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку. Зараз окупанти готуються до атаки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі