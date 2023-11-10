Залужний розповів про успіхи ЗСУ за місяць штурму Авдіївки росіянами

Українські військові в Авдіївці. Фото: t.me/CinCAFU

Сьогодні, 10 листопада, рівно місяць, як російські окупанти почали активно штурмувати Авдіївку Донецької області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи України за цей час.

Про це Валерій Залужний розповів у Telegram-каналі.

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Успіхи ЗСУ в Авдіївці

"Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону", — наголосив Залужний.

За його словами, за цей час українські військові знищили:

понад 100 ворожих танків;

250 інших бронемашин;

близько півсотні артилерійських систем;

сім літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

"Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БпЛА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку", — зазначив Залужний.

Нагадаємо, український військовий Євген Ієвлєв розповів про ситуацію в Авдіївці Донецької області. За його словами, гул над містом не вщухає.

Також ми писали, що російські війська під Авдіївкою змінили штурмову тактику вимушено, після великих втрат техніки. Зараз вони використовують танки не для прориву лінії української оборони, а як самохідні артилерійські установки.

Додамо, очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, коли слід очікувати наступну хвилю наступу на Авдіївку. Зараз окупанти готуються до атаки.