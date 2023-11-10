Залужный рассказал об успехах ВСУ за месяц штурма Авдеевки россиянами

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: REUTERS

Сегодня, 10 ноября, ровно месяц, как российские оккупанты начали активно штурмовать Авдеевку Донецкой области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об успехах Украины за это время.

Об этом Валерий Залужный рассказал в Telegram-канале.

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Успехи ВСУ в Авдеевке

"Месяц ожесточенных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону", — подчеркнул Залужный.

По его словам, за это время украинские военные уничтожили:

более 100 вражеских танков;

250 других бронемашин;

около полусотни артиллерийских систем;

семь самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.

"Спасибо бригадам, нашим подразделениям. Пехоте, артиллеристам, танкистам, разведчикам, операторам БпЛА, медикам. Каждому защитнику, каждой защитнице, которые защищают Авдеевку", — отметил Залужный.

Напомним, украинский военный Евгений Иевлев рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области. По его словам, гул над городом не утихает.

Также мы писали, что российские войска под Авдеевкой изменили штурмовую тактику вынужденно, после больших потерь техники. Сейчас они используют танки не для прорыва линии украинской обороны, а в качестве самоходных артиллерийских установок.

Добавим, глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, когда следует ожидать следующую волну наступления на Авдеевку. Сейчас оккупанты готовятся к атаке.