Нас разбили здесь сильно — что говорят оккупанты о прорыве ВСУ на левом берегу Днепра

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Журналистам удалось пообщаться с российскими оккупантами, которые рассказали о боях под Крынками. Они описывают их как "самоубийство".

Об этом сообщает NV со ссылкой на BBC.

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Прорыв ВСУ на левый берег Днепра

Источники ВВС в армии РФ подтвердили информацию, что украинские военные заняли плацдарм на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Они тоже начали переправлять туда военную технику.

"Да, они на нашей стороне. В районе Крынок закрепились. Около 500 украинцев там точно есть", — рассказали военные одного из российских батальонов.

По словам оккупантов, перед прорывом и захватом Крынок вдоль оккупированного берега Днепра якобы ездили несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Захватчики говорят, что украинцы были на "Газели" и "Жигулях", одетые российскими военными, пожарными или сотрудниками МЧС.

"Подъезжали почти вплотную к позициям. Пока наши смотрели, их всех валили", — говорит противник.

После нападений через Днепр переправились пехотинцы и зашли через лес в Крынки.

"19, 20, 21 октября нас разбили здесь сильно. Но потом нам прислали морских пехотинцев, и мы выжили только благодаря этому. Танков их здесь не видел, они их подгоняли с того берега и в районе Антоновки жарили. Но они захватили несколько наших машин", — говорит оккупант.

По словам врага, уже несколько человек попали в плен. К тому же у оккупантов исчез их командир вместе со всеми заместителями.

"У нас тяжелая ситуация. За ночь положили две наши роты. Украинцы закрепились на нашей стороне в районе Крынок, и оттуда пока выбить их не можем. Дежурим не сутки через сутки, а все время без замен. Людей нет. Плюс все боятся", — рассказал захватчик.

Противник рассказал, что недавно у военных РФ забрали рации якобы на перепрошивку. Шесть дней они воевали без связи.

"Действуем, как сами решим, уже шесть дней. Вслепую. Сейчас затихло все немного, а так все ходуном ходит. Блиндаж подбрасывает", — говорит враг.

Населенный пункт Крынки. Фото: BBC

Морально-психологическое состояние оккупантов

После первого прорыва ВСУ в российских подразделениях, находившихся на передовой с августа этого года, отменили все отпуска.

"Должны были с ребятами уходить в отпуск 23 числа. Все документы были согласованы, но в последний момент все отменили. Мы здесь на грани, состояние максимально нестабильное", — рассказывает один из российских контрактников.

Некоторые говорят, что в отсутствии отпусков виноват один из командиров, торговавший разрешениями на поездки домой.

"Многие готовы платить, а мы с пацанами не готовы", — подчеркнул военный РФ.

Журналистам не удалось найти подтверждения слов оккупантов.

"Что сделать, чтобы эта мразота наконец-то поняла, что так вести себя во время войны нельзя? Я так скажу: у нас такое морально-психологическое состояние, что еще немного и мы просто сами с ним закроем вопрос. Единственное, что пока держит, — это тюрьма", — добавил оккупант.

Позиции россиян

По словам захватчиков, несколько единиц тяжелой техники украинцы перевезли на амфибиях на оккупированный берег Днепра 9 ноября утром.

"Все думали, что без понтонного моста им не удастся переправить технику. Ну, вот моста у них все еще нет, но они перетянули амфибиями по реке несколько пушек. Наверное, есть подтверждение, что бронетехника была уже ночью на нашем берегу. Плюс у них наши отбитые есть", — рассказал оккупант.

Тогда исчез командир российского батальона и его заместители.

Telegram-каналы РФ публикуют кадры, сделанные 5 ноября на камеру БпЛА, на которых виден выходящий на берег украинский транспортер, таща на тросе бронетранспортер "Буцефал".

"Стратегически в Крынках ничего важного нет. Но им нужен плацдарм, они его взяли, расширяют и отдавать не намерены. А нам нельзя им левый берег отдавать. Хотя у нас тут слухи ходят, что мы вообще должны отступить и отдать эту часть, оставив коридор в Крым и на Мариуполь. Но это слухи", — говорит захватчик.

По словам оккупантов, они должны быть готовы выйти на Крынки в любой момент. Они отмечают, что не зайдут больше на старые позиции.

"Мне кажется, это самоубийство туда двигаться. Все сейчас пьют для смелости. Понимают, что, скорее всего, надо будет идти", — рассказывают противники.

Личный состав армии РФ

"От нашей роты осталось 26 человек, в первой роте — 24, во второй роте — 27, в третьей роте — чуть больше 20... В каждой было примерно по сто", — говорит российский оккупант.

Его сослуживец прислал летние фото своей роты: солдаты на плацу, солдаты прикладываются к иконам, солдаты в дороге.

"Почти всех уже нет", — написал он.

Солдаты прислали видео, вероятно, с дрона ВСУ — его распространяли украинские Telegram-каналы. На нем группа российских солдат пытается убежать из района Крынок в сторону леса, но попадает, вероятно, под пулеметный огонь.

"Относительно подразделений, проводящих штурмы Крынок, скажу коротко: отсутствие связи, плюс отсутствие огневой поддержки артиллерией, плюс отсутствие корректировки действий подразделений с БпЛА в результате приводит к таким видео, это не фейк", — прокомментировал ВВС эти кадры один из военных армии РФ.

Оккупанты говорят, что ждут подкрепления с конца октября.

"Приехал пулеметчик с больной спиной, который едва ходил. Поднять автомат не мог. Не то, что свой пулемет. Он с грыжей в спине, понимаете, грыжа и пулемет", — рассказали захватчики.

Новая рота оккупантов

Сейчас неподалеку Крынок Минобороны врага формирует новую роту. Штурмовать населенный пункт якобы будут морские пехотинцы и батальон "Шторм Z" из бывших заключенных и военных, которые провинились.

"Это смертники. Их бросают вперед. Когда по ним работает огонь противника, наши определяют огневые точки и затем ответные удары", — добавляют оккупанты.

Напомним, в Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры Российской Федерации. Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов.