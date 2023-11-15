ЗСУ намагаються відновити контрнаступ, форсуючи Дніпро, — WSJ

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України намагаються відновити контрнаступальні дії "зухвало" форсуючи Дніпро. Наші військові намагаються перекинути основний удар контрнаступу, що зупинився на Запоріжжі, на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Читайте також:

Які дії проводять українські бійці

Журналісти зазначають, що для цього невеликі групи морських піхотинців вночі форсують Дніпро. Там вони вже могли створити три опорні точки та відрізати дорогу постачання армії РФ в цьому районі.

Крім того, українцям вдалося перекинути на лівий берег Дніпра броньовані джипи HMMWV та щонайменше одну БМП.

Постійні обстріли окупантів

Зазначається, що операції на цьому напрямку є дорогими для важкими для України. Військові, які беруть участь в таких операціях, кажуть, що постійно перебувають під обстрілами, проте ЗСУ й далі намагаються досягти успіху на цьому напрямку.

За словами українських воїнів, це "останній шанс на прорив, допоки війна не зайшла в глухий кут".

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute заявив, що на лівому березі Херсонщини існує плацдарм ЗСУ. Це перша заява військово-політичного керівництва країни про перебування там Сил оборони.