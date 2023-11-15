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ЗСУ намагаються відновити контрнаступ, форсуючи Дніпро, — WSJ

15 листопада 2023 17:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ЗСУ намагаються відновити контрнаступ, форсуючи Дніпро, — WSJ
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Збройні Сили України намагаються відновити контрнаступальні дії "зухвало" форсуючи Дніпро. Наші військові намагаються перекинути основний удар контрнаступу, що зупинився на Запоріжжі, на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

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Журналісти зазначають, що для цього невеликі групи морських піхотинців вночі форсують Дніпро. Там вони вже могли створити три опорні точки та відрізати дорогу постачання армії РФ в цьому районі.

Крім того, українцям вдалося перекинути на лівий берег Дніпра броньовані джипи HMMWV та щонайменше одну БМП.

Постійні обстріли окупантів

Зазначається, що операції на цьому напрямку є дорогими для важкими для України. Військові, які беруть участь в таких операціях, кажуть, що постійно перебувають під обстрілами, проте ЗСУ й далі намагаються досягти успіху на цьому напрямку. 

За словами українських воїнів, це "останній шанс на прорив, допоки війна не зайшла в глухий кут".

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Hudson Institute заявив, що на лівому березі Херсонщини існує плацдарм ЗСУ. Це перша заява військово-політичного керівництва країни про перебування там Сил оборони.

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