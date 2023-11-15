Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ пытаются возобновить контрнаступление, форсируя Днепр, — WSJ arrow

ВСУ пытаются возобновить контрнаступление, форсируя Днепр, — WSJ

15 ноября 2023 17:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ВСУ пытаются возобновить контрнаступление, форсируя Днепр, — WSJ
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Вооруженные Силы Украины пытаются возобновить контрнаступательные действия "дерзко" форсируя Днепр. Наши военные пытаются опрокинуть основной удар контрнаступления, которое остановилось в Запорожской области, на левый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Читайте также:

Какие действия проводят украинские бойцы

Журналисты отмечают, что для этого небольшие группы морских пехотинцев ночью форсируют Днепр. Там они уже могли создать три опорные точки и отрезать дорогу поставок армии РФ в этом районе.

Кроме того, украинцам удалось перебросить на левый берег Днепра бронированные джипы HMMWV и, по меньшей мере, одну БМП.

Постоянные обстрелы оккупантов

Отмечается, что операции на этом направлении дорогие  и тяжелые для Украины. Военные, которые участвуют в таких операциях, говорят, что постоянно находятся под обстрелами, однако ВСУ и дальше пытаются добиться успеха на этом направлении.

По словам украинских воинов, это "последний шанс на прорыв, пока война не зашла в тупик".

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute заявил, что на левом берегу Херсонской области существует плацдарм ВСУ. Это первое заявление военно-политического руководства страны о пребывании там сил обороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме