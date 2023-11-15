ВСУ пытаются возобновить контрнаступление, форсируя Днепр, — WSJ

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины пытаются возобновить контрнаступательные действия "дерзко" форсируя Днепр. Наши военные пытаются опрокинуть основной удар контрнаступления, которое остановилось в Запорожской области, на левый берег Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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Журналисты отмечают, что для этого небольшие группы морских пехотинцев ночью форсируют Днепр. Там они уже могли создать три опорные точки и отрезать дорогу поставок армии РФ в этом районе.

Кроме того, украинцам удалось перебросить на левый берег Днепра бронированные джипы HMMWV и, по меньшей мере, одну БМП.

Постоянные обстрелы оккупантов

Отмечается, что операции на этом направлении дорогие и тяжелые для Украины. Военные, которые участвуют в таких операциях, говорят, что постоянно находятся под обстрелами, однако ВСУ и дальше пытаются добиться успеха на этом направлении.

По словам украинских воинов, это "последний шанс на прорыв, пока война не зашла в тупик".

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute заявил, что на левом берегу Херсонской области существует плацдарм ВСУ. Это первое заявление военно-политического руководства страны о пребывании там сил обороны.