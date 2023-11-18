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Почему враг попытается перегруппироваться на левобережье Херсонщины — ответ ГУР

18 ноября 2023 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Почему враг попытается перегруппироваться на левобережье Херсонщины — ответ ГУР
Российские военные устраивают планы. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель ГУР МО Евгений Ерин заявил, что враг будет предпринимать попытки перегруппировать войска на оккупированном левом берегу Херсонской области. Такова реакция захватчиков на продвижение украинских военных на левобережье.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Оккупанты будут пытаться осуществить какую-то перегруппировку. В них выстроена многоэшелонированная система обороны, и я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация, мы будем видеть", — отметил Ерин.

Он добавил, что ВСУ и дальше работают над тем, что прощупывают слабые места обороны армии РФ.

Напомним, что Вооруженные силы Украины пытаются возобновить контрнаступательные действия, "дерзко" форсируя Днепр. Наши военные пытаются опрокинуть основной удар контрнаступления, остановившегося на Запорожье, на левый берег Днепра в Херсонской области.

Также мы писали, что журналистам удалось пообщаться с российскими оккупантами, рассказавшими о боях под Крынками. Известно, что они говорят о прорыве ВСУ на левом берегу Днепра.

Напомним, что украинская армия постепенно закрепляется на левом берегу Днепра в Херсонской области. Что происходит на подконтрольной оккупантам территории многострадального региона и чего следует ждать читайте в материале Новини.LIVE.

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