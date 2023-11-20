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Эксперт назвал два условия, при которых ВСУ могут дойти до Крыма с левого берега Херсона

20 ноября 2023 08:03
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Эксперт назвал два условия, при которых ВСУ могут дойти до Крыма с левого берега Херсона
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Крым с левого берега Днепра в Херсонской области дойти гораздо ближе, чем от линии фронта в Запорожской области. Однако успех ВСУ в деоккупации полуострова зависит от двух факторов — реакции россиян на расширение плацдарма и резервов в ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан, передает УНИАН.

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Военный эксперт рассказал, что создавали плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области прошедшие подготовку в Великобритании подразделения морской пехоты. Пока этот "тактический" плацдарм пытаются расширить до "оперативного", к его расширению и укреплению уже подключили линейные пехотные части.

Кроме того, по состоянию на сегодня украинские силы продвинулись от берега уже на восемь километров, а оперативный плацдарм должен быть около 15 километров, чтобы удалось построить инженерные сооружения в случае опрокидывания на левый берег тяжелой техники. Это должны быть понтонные переправы, дебаркадеры для приема барж, но процесс еще не начался.

"Дальнейшее развитие ситуации с плацдармами будет зависеть от реакции российского командования на происходящее. Россияне могут остановить свое наступление на Авдеевку и перебросить несколько корпусов под Херсон. Если этого не произойдет, расширение плацдарма может продолжиться вплоть до начала движения в сторону Скадовска и Армянска ", — считает Свитан.

Военный эксперт также рассказал о двух-трех способах захода в Крым, если двигаться через Скадовск вдоль побережья Черного моря.

"Это морской десант, или двигаться вдоль моря в Армянск. Но такое движение будет зависеть от наличия у нас резервов, иначе россияне могут перегруппироваться и выдавить нас за Днепр", — говорит он.

Напомним, 14 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute заявил, что на левом берегу Херсона существует плацдарм ВСУ. Это первое заявление военно-политического руководства страны о пребывании там сил обороны.

Уже 17 ноября закрепление ВСУ на нескольких плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области было подтверждено в Командовании морской пехоты ВМС ВС.

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