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В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

21 ноября 2023 08:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью
Работа ПВО. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 21 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed" и ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить девять из десяти беспилотников и одну крылатую ракету "Искандер".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ) десятью ударными БпЛА типа "Shahed". Кроме того, захватчики выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкой (Крым).

Силам ПВО удалось уничтожить девять вражеских беспилотников "Shahed-131/136" и одну крылатую ракету "Искандер-К".

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Напомним, российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне утром 20 ноября. В результате там погибли двое водителей.

Кроме того, 19 ноября россияне в очередной раз массированно обстреливали Херсон. В результате атаки пострадали пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.

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