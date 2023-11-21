В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей уничтожили этой ночью

Работа ПВО. Фото: Reuters

В ночь на 21 ноября российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed" и ракетами. Силам ПВО удалось уничтожить девять из десяти беспилотников и одну крылатую ракету "Искандер".

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ) десятью ударными БпЛА типа "Shahed". Кроме того, захватчики выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 на Донецком направлении и одну крылатую ракету наземного базирования "Искандер-К" из района Джанкой (Крым).

Силам ПВО удалось уничтожить девять вражеских беспилотников "Shahed-131/136" и одну крылатую ракету "Искандер-К".

Напомним, российская армия обстреляла автостоянку частного транспортного предприятия в Херсоне утром 20 ноября. В результате там погибли двое водителей.

Кроме того, 19 ноября россияне в очередной раз массированно обстреливали Херсон. В результате атаки пострадали пять человек. Среди раненых 3-летняя девочка с 55-летней бабушкой, 59-летний мужчина и две женщины 47 и 69 лет.