Россияне обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области, есть погибший
Российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области 21 ноября
По словам Синегубова, сегодня около 06:00 российские оккупанты ударили по пгт Казачья Лопань. В результате обстрела был поврежден частный жилой дом, произошел пожар.
После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины.
Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.
Также мы писали, что этой ночью украинская ПВО уничтожила девять из десяти "шахедов" и одну крылатую ракету "Искандер". Враг обстреливал Украину с территории России и Крыма.
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