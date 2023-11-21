Россияне обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области, есть погибший

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov

Российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, сегодня около 06:00 российские оккупанты ударили по пгт Казачья Лопань. В результате обстрела был поврежден частный жилой дом, произошел пожар.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины.

Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что этой ночью украинская ПВО уничтожила девять из десяти "шахедов" и одну крылатую ракету "Искандер". Враг обстреливал Украину с территории России и Крыма.