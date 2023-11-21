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Россияне обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области, есть погибший

21 ноября 2023 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области, есть погибший
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты утром 21 ноября обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб 29-летний мужчина.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, сегодня около 06:00 российские оккупанты ударили по пгт Казачья Лопань. В результате обстрела был поврежден частный жилой дом, произошел пожар.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего 29-летнего гражданского мужчины.

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Напомним, поздно вечером 20 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты по больнице в Селидове Донецкой области. Через несколько минут после этого захватчики нанесли еще два ракетных удара по шахте. В результате обстрелов есть один погибший и раненые.

Также мы писали, что этой ночью украинская ПВО уничтожила девять из десяти "шахедов" и одну крылатую ракету "Искандер". Враг обстреливал Украину с территории России и Крыма.

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