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Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, є загиблий

21 листопада 2023 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, є загиблий
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото (архівне): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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За словами Синєгубова, сьогодні близько 06:00 російські окупанти вдарили по смт Козача Лопань. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа. 

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка. 

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Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Також ми писали, що цієї ночі українська ППО знищила дев'ять з десяти "шахедів" та одну крилату ракету "Іскандер" РФ. Ворог обстрілював Україну з території Росії та Криму. 

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