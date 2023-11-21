Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, є загиблий
Російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини 21 листопада
За словами Синєгубова, сьогодні близько 06:00 російські окупанти вдарили по смт Козача Лопань. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа.
Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка.
Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.
Також ми писали, що цієї ночі українська ППО знищила дев'ять з десяти "шахедів" та одну крилату ракету "Іскандер" РФ. Ворог обстрілював Україну з території Росії та Криму.
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