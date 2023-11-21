Росіяни обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, є загиблий

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото (архівне): t.me/synegubov

Російські окупанти зранку 21 листопада обстріляли Козачу Лопань у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки загинув 29-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, сьогодні близько 06:00 російські окупанти вдарили по смт Козача Лопань. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок, сталася пожежа.

Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого 29-річного цивільного чоловіка.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 листопада російські окупанти випустили дві ракети по лікарні в Селидові Донецької області. Через кілька хвилин після цього загарбники завдали ще два ракетних удари по шахті. Внаслідок обстрілів є один загиблий та поранені.

Також ми писали, що цієї ночі українська ППО знищила дев'ять з десяти "шахедів" та одну крилату ракету "Іскандер" РФ. Ворог обстрілював Україну з території Росії та Криму.