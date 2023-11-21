В Сумах 21 ноября раздаются взрывы

В Сумской области прогремели взрывы — работает ПВО
В Сумской области, 21 ноября, по состоянию на 22:08 раздается воздушная тревога. В городе было слышно несколько громких взрывов.
Об этом сообщает Суспільне.
В Сумах раздаются взрывы
Жители города слышали несколько мощных взрывов в некоторых районах Сум. По предварительной информации, это работа противовоздушной обороны.
Воздушные силы ВС Украины предупреждали жителей города о ракетной опасности. Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают о разведывательном дроне в воздухе Сум.
В Сумской ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тривоги.
Напомним, в Запорожье тоже раздалась серия взрывов, вероятно, враг атаковал город баллистикой.
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил о попадании по открытой местности в Запорожье. Информация о пострадавших в соответствующие службы не поступала.
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