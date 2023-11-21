В Сумах 21 ноября раздаются взрывы

Дым поднимается в небо. Иллюстративное фото: google.com

В Сумской области, 21 ноября, по состоянию на 22:08 раздается воздушная тревога. В городе было слышно несколько громких взрывов.

Об этом сообщает Суспільне.

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В Сумах раздаются взрывы

Жители города слышали несколько мощных взрывов в некоторых районах Сум. По предварительной информации, это работа противовоздушной обороны.

Сообщения о взрывах в Сумах. Фото: скриншот поста Суспільного

Воздушные силы ВС Украины предупреждали жителей города о ракетной опасности. Кроме того, местные телеграмм-каналы сообщают о разведывательном дроне в воздухе Сум.

Уведомление о ракетной опасности в Сумах. Фото: скриншот поста Воздушных сил ВСУ

Сообщение о дроне в воздухе Сум. Фото: скриншот поста Труха Сумы

В Сумской ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тривоги.

Сообщение о работе ПВО/ Фото: скриншот поста Сумской ОВА

Напомним, в Запорожье тоже раздалась серия взрывов, вероятно, враг атаковал город баллистикой.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил о попадании по открытой местности в Запорожье. Информация о пострадавших в соответствующие службы не поступала.