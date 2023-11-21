На Сумщині запровадили новий автобусний маршрут для евакуації

Евакуація людей. Фото: Сумська обласна військова адміністрація

На Сумщині запроваджено новий евакуаційний маршрут. Українці, що повертаються з окупації зможуть скористатися новим автобусним маршрутом Суми — Полтава — Дніпро. Він їхатиме через контрольно-пропускний пункт "Покровка".

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Зазначається, що з 17 листопада, почав роботу новий автобусний маршрут для евакуації громадян з окупованих територій. Він їхатиме через контрольно-пропускний пункт "Покровка", у напрямку Сум — Полтава — Дніпро.

За інформацією Сумської ОВА, в області діють вже три евакуаційні маршрути. Серед них один залізничний і два автобусних.

Евакуація людей. Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Додатково громадяни можуть обрати потяг Суми — Київ або автомобільний транспорт "Краснопілля — Зернове (Харків)".

Укрзалізниця та благодійні організації: асоціація "Helping to leave", "Восток SOS", ГО "Проліска", ГО "Плурітон"забезпечють безкоштовне перевезення населення. Крім того, у Сумах облаштували евакуаційний центр.

Евакуаційний центр. Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Евакуаційний центр. Фото: Сумська обласна військова адміністрація

"Люди, які повертаються з окупованих територій пережили багато страшних моментів, зазнали втрат, поневірянь. Працюємо над тим, щоби вони потрапляли в комфортні умови, отримували необхідну допомогу", — зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Володимир Артюх в евакуаційному центрі. Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Повідомлення Сумської ОВА. Фото: скриншот допису Сумської ОВА

Нагадаємо, до аеропорту Кишинева, Молдова, прибули 145 українців, яких евакуювали з сектора Гази. Далі вони будуть їхати додому.