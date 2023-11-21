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В Сумской области ввели новый автобусный маршрут для эвакуации

21 ноября 2023 20:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Сумской области ввели новый автобусный маршрут для эвакуации
Эвакуация людей. Фото: Сумская областная военная администрация
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Сумской области введен новый эвакуационный маршрут. Украинцы, возвращающиеся из оккупации, смогут воспользоваться новым автобусным маршрутом Сумы — Полтава — Днепр. Он будет ехать через контрольно-пропускной пункт "Покровка".

Об этом сообщает Сумская военная областная администрация.

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Новый эвакуационный маршрут в Сумской области

Отмечается, что с 17 ноября начал работу новый автобусный маршрут для эвакуации граждан с оккупированных территорий. Он будет ехать через контрольно-пропускной пункт "Покровка", в направлении Сумы — Полтава — Днепр.

По информации Сумской ОВА, в области действуют уже три эвакуационных маршрута. Среди них один железнодорожный и два автобусных.

Эвакуация людей
Эвакуация людей. Фото: Сумская областная военная администрация

Дополнительно граждане могут выбрать поезд Сумы — Киев или автомобильный транспорт "Краснополье — Зерновое (Харьков)".

Укрзализныця и благотворительные организации: ассоциация Helping to leave, "Восток SOS", ОО "Подснежник", ОО "Плуритон" обеспечивают бесплатную перевозку населения. Кроме того, в Сумах обустроили эвакуационный центр.

Эвакуационный центр
Эвакуационный центр. Фото: Сумская областная военная администрация
Эвакуационный центр
Эвакуационный центр. Фото: Сумская областная военная администрация

"Люди, которые возвращаются с оккупированных территорий, пережили много страшных моментов, понесли потери, скитания. Работаем над тем, чтобы они попадали в комфортные условия, получали необходимую помощь", — отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Владимир Артюх
Владимир Артюх в эвакуационном центре. Фото: Сумская областная военная администрация
Сообщение ОВА
Сообщения Сумской ОВА. Фото: скриншот сообщения Сумской ОВА

Напомним, в аэропорт Кишинева, Молдова, прибыли 145 украинцев, эвакуированных из сектора Газа. Дальше они будут ехать домой.

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