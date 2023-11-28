Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне цинично обстреляли Сумскую область — есть погибшие arrow

Россияне цинично обстреляли Сумскую область — есть погибшие

28 ноября 2023 17:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне цинично обстреляли Сумскую область — есть погибшие
Разбор завалов в Сумской области в результате российского обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России вероломно обстреляла город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.

Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

Читайте также:

Россияне обстреляли Сумскую область

По данным следствия, 28 ноября около 12:30 военные ВС РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру города. По предварительному сообщению, использовалась тяжелая РСЗО "Смерч".

Россияне цинично обстреляли Сумщину - есть погибшие
Последствия попадания. Источник: Сумская областная прокуратура

В результате атаки разрушены 5 частных домов. Из-под завалов спасателям удалось извлечь тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто был ранен мужчина и его 7-летняя падчерица. К сожалению, девочка скончалась в больнице.

Россияне цинично обстреляли Сумщину - есть погибшие
Часть снаряда из РСЗО, застрявшая в доме. Источник: Сумская областная прокуратура

Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Россияне цинично обстреляли Сумщину - есть погибшие
Разрушенная кухня. Источник: Сумская областная прокуратура

Документирование последствий обстрелов проводится прокурорами в сотрудничестве с правоохранителями. Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Сумской области.

Россияне цинично обстреляли Сумщину - есть погибшие
Разрушена спальная комната. Источник: Сумская областная прокуратура

Напомним, что ранее в Сумской области работало ПВО из-за присутствия в воздухе разведывательного беспилотника "Орлан". Он был сбит. Еще раньше россияне обстреляли город из миномета, в результате чего погиб один местный житель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме