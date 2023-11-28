Россияне цинично обстреляли Сумскую область — есть погибшие
Армия России вероломно обстреляла город Середина-Буды Сумской области. В результате обстрела погибли три человека, среди них семилетняя девочка, еще трое гражданских ранены.
Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.
Россияне обстреляли Сумскую область
По данным следствия, 28 ноября около 12:30 военные ВС РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру города. По предварительному сообщению, использовалась тяжелая РСЗО "Смерч".
В результате атаки разрушены 5 частных домов. Из-под завалов спасателям удалось извлечь тела двух погибших женщин и двух раненых мужчин. Также в собственном авто был ранен мужчина и его 7-летняя падчерица. К сожалению, девочка скончалась в больнице.
Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).
Документирование последствий обстрелов проводится прокурорами в сотрудничестве с правоохранителями. Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Сумской области.
Напомним, что ранее в Сумской области работало ПВО из-за присутствия в воздухе разведывательного беспилотника "Орлан". Он был сбит. Еще раньше россияне обстреляли город из миномета, в результате чего погиб один местный житель.
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