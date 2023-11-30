Обстрел Донецкой области 30 ноября - среди пострадавших младенец

Обстрелы Донецкой области. Фото: Игорь Клименко

Оккупанты обстреляли шестью ракетами "С-300" Покровск Донецкой области в ночь на 30 ноября. Среди пострадавших есть младенец, но парамедики полиции смогли оказать ему помощь.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Обстрел Покровска — что известно

Клименко сообщил, что под обстрел попали Покровск, Новогродовку и Мирноград. В результате этого нападения пострадали десять человек, включая четверых детей. Еще пятеро пропавших людей сейчас ищут в развалинах.

"В Покровске одной из пострадавших семей была семья с двумя детьми: 16-летним подростком и полугодовалым младенцем. Еще один 13-летний мальчик получил ранения. Зафиксировано повреждение многоквартирного дома, девяти частных домов, полицейского участка, автомобилей и гаражей", — указал министр.

Также Клименко сообщил, что один из снарядов взорвался во дворе дома, где проживала семья с двумя детьми. В результате атаки дом был частично разрушен, и семья оказалась под обломками.

"Парамедик полиции помог вытащить из-под руин мужчину с раненым младенцем на руках и оперативно доставил ребенка в больницу. Жизни полугодовалого Илая ничего не угрожает", — указал чиновник.

Обстрел Новоградовки и Мирнограда — что известно

Клименко сообщил, что в Новоградовке ракета попала в многоэтажное здание, ранив 13-летнего ребенка. На месте продолжают работать полицейские и сотрудники ГСЧС. Под обломками, возможно, находятся еще пять человек, включая одного ребенка.

Кроме того, в Мирнограде российские войска нанесли удар двумя ракетами "С-300", в результате чего пострадал полицейский участок.

Напомним, что российские оккупанты осуществили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вчера вечером, 28 ноября.



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