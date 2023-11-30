Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Донеччині дістали тіло ще одного загиблого — під завалами лишаються люди arrow

На Донеччині дістали тіло ще одного загиблого — під завалами лишаються люди

30 листопада 2023 17:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Донеччині дістали тіло ще одного загиблого — під завалами лишаються люди
Рятувальники проводять розбір завалів. Фото: ГУ ДСНС України в Донецькій області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У місті Новогродівка Донецької області з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Таким чином кількість жертв вже зросла до двох осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Читайте також:

Під завалами лишаються люди

"Станом на 16:00 рятувальники вилучили ще одне тіло чоловіка на місці ворожого обстрілу міста Новогродівка", — йдеться в повідомленні.

На Донеччині дістали тіло ще одного загиблого — під завалами лишаються люди
Рятувальники на місці розбору завалів. Джерело: ГУ ДСНС України в Донецькій області

Загалом на даний час кількість жертв зросла до двох загиблих. Рятувальники додають: під завалами можуть знаходитися ще 3 людей, серед яких — дитина.

На Донеччині дістали тіло ще одного загиблого — під завалами лишаються люди
Робота рятувальників в Донецькій області. Джерело: ГУ ДСНС України в Донецькій області

Наразі розібрано 153 тони конструкцій. Аварійно-рятувальна робота продовжується.

На Донеччині дістали тіло ще одного загиблого — під завалами лишаються люди
Рятувальники на зруйнованій будівлі. Джерело: ГУ ДСНС України в Донецькій області

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ обстріляли Донеччину шістьма переробленими зенітними ракетами С-300 у ніч проти 30 листопада. Серед постраждалих було немовля, але парамедики поліції змогли надати йому допомогу. Раніше рятувальники дістали з-під завалів тіло 61-річного пенсіонера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі