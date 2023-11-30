На Донеччині дістали тіло ще одного загиблого — під завалами лишаються люди

Рятувальники проводять розбір завалів. Фото: ГУ ДСНС України в Донецькій області

У місті Новогродівка Донецької області з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Таким чином кількість жертв вже зросла до двох осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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"Станом на 16:00 рятувальники вилучили ще одне тіло чоловіка на місці ворожого обстрілу міста Новогродівка", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники на місці розбору завалів. Джерело: ГУ ДСНС України в Донецькій області

Загалом на даний час кількість жертв зросла до двох загиблих. Рятувальники додають: під завалами можуть знаходитися ще 3 людей, серед яких — дитина.

Робота рятувальників в Донецькій області. Джерело: ГУ ДСНС України в Донецькій області

Наразі розібрано 153 тони конструкцій. Аварійно-рятувальна робота продовжується.

Рятувальники на зруйнованій будівлі. Джерело: ГУ ДСНС України в Донецькій області

Нагадаємо, що раніше ЗС РФ обстріляли Донеччину шістьма переробленими зенітними ракетами С-300 у ніч проти 30 листопада. Серед постраждалих було немовля, але парамедики поліції змогли надати йому допомогу. Раніше рятувальники дістали з-під завалів тіло 61-річного пенсіонера.