На Донеччині дістали тіло ще одного загиблого — під завалами лишаються люди
У місті Новогродівка Донецької області з-під завалів дістали тіло ще одного чоловіка. Таким чином кількість жертв вже зросла до двох осіб.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Під завалами лишаються люди
"Станом на 16:00 рятувальники вилучили ще одне тіло чоловіка на місці ворожого обстрілу міста Новогродівка", — йдеться в повідомленні.
Загалом на даний час кількість жертв зросла до двох загиблих. Рятувальники додають: під завалами можуть знаходитися ще 3 людей, серед яких — дитина.
Наразі розібрано 153 тони конструкцій. Аварійно-рятувальна робота продовжується.
Нагадаємо, що раніше ЗС РФ обстріляли Донеччину шістьма переробленими зенітними ракетами С-300 у ніч проти 30 листопада. Серед постраждалих було немовля, але парамедики поліції змогли надати йому допомогу. Раніше рятувальники дістали з-під завалів тіло 61-річного пенсіонера.
Читайте Новини.LIVE!