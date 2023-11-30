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Рятувальники дістали із завалів тіло пенсіонера після обстрілу Донеччини

30 листопада 2023 10:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Покровська 30 листопада - рятувальники дістали тіло пенсіонера
Рятувальники розбирають завали у Покровську. Фото: Ігор Клименко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська здійснили обстріл Покровського району Донецької області, використовуючи шість ракет типу С-300 у ніч перед 30 листопада. Внаслідок цієї атаки рятувальники виявили тіло 61-річного чоловіка під уламками зруйнованої будівлі.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на слова представника регіонального управління ДСНС у Донецькій області Станіслава Балдіна.

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За інформацією від Балдіна, ракетний удар торкнувся не тільки Покровська, а й сусідніх Новоградівки та Мирнограда. Наголошено, що внаслідок цих обстрілів постраждало десять осіб, включаючи чотирьох дітей. Наразі триває пошук ще п'ятьох зниклих під руїнами.

Також повідомляється, що одна з ракет потрапила у двір приватного будинку, де проживала родина із двома дітьми. Вибух пошкодив стіни та дах будівлі, внаслідок чого мешканці виявилися заблокованими під уламками.

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Волчанська Харківської області. Атака сталася увечері 28 листопада.

Також ми писали, що армія Росії обстріляла місто Середина-Буда Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.

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